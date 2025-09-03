Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Horton y Brown coquetean con juego sin hit y los Cubs superan Bravos

El lanzador abridor de los Cachorros, Cade Horton, lanza contra los Bravos de Atlanta durante la primera entrada del juego.

El lanzador abridor de los Cachorros, Cade Horton, lanza contra los Bravos de Atlanta durante la primera entrada del juego.ap

Agencia APChicago, EU

El novato de los Cachorros de Chicago, Cade Horton, y su compañero de equipo Ben Brown se combinaron para mantener a los Bravos de Atlanta sin hits durante seis entradas la noche del miércoles.

Horton, de 24 años, ponchó a seis y concedió una base por bolas en cinco entradas en su 19.ª apertura en las Grandes Ligas y su 20.ª aparición. Fue reemplazado por Brown para abrir la sexta entrada tras lanzar 75 lanzamientos y retirar a sus últimos 14 bateadores.

Brown ponchó a tres y dio una base por bolas en la sexta. Chicago lidera 1-0 en el Wrigley Field.

La base por bolas de Horton hacia Matt Olson en la primera entrada coronó una aparición en el plato de 10 lanzamientos.

Horton llegó a esta temporada con marca de 9-4 y una efectividad de 2.92, incluyendo 6-1 y una efectividad de 0.86 en ocho salidas desde el receso del Juego de las Estrellas.

