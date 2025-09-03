Horton y Brown coquetean con juego sin hit y los Cubs superan Bravos

El novato de los Cachorros de Chicago, Cade Horton, y su compañero de equipo Ben Brown se combinaron para mantener a los Bravos de Atlanta sin hits durante seis entradas la noche del miércoles.

Horton, de 24 años, ponchó a seis y concedió una base por bolas en cinco entradas en su 19.ª apertura en las Grandes Ligas y su 20.ª aparición. Fue reemplazado por Brown para abrir la sexta entrada tras lanzar 75 lanzamientos y retirar a sus últimos 14 bateadores.

Brown ponchó a tres y dio una base por bolas en la sexta. Chicago lidera 1-0 en el Wrigley Field.

La base por bolas de Horton hacia Matt Olson en la primera entrada coronó una aparición en el plato de 10 lanzamientos.

Horton llegó a esta temporada con marca de 9-4 y una efectividad de 2.92, incluyendo 6-1 y una efectividad de 0.86 en ocho salidas desde el receso del Juego de las Estrellas.