Framber Valdez y César Salazar le restan importancia a la confusión: “Estamos bien”

Con las bases llenas y dos outs en la quinta entrada del partido del martes por la noche, el abridor de los Astros, el dominicano Framber Valdez, estaba decidido a lanzarle un sinker (recta de dos costuras) al jardinero de los Yankees, Trent Grisham, a pesar de que el receptor mexicano César Salazar había pedido una curva a través del dispositivo de comunicación PitchCom.

Grisham conectó ese sinker de Valdez en cuenta de 1-0 y lo envió a las Crawford Boxes, las gradas del jardín izquierdo, para un grand slam que encaminó a los Yankees a una victoria por 7-1 sobre los Astros, que se mantuvieron con 3.0 juegos por encima de los Marineros en la lucha por el Oeste de la Liga Americana. Ése fue uno de los dos jonrones permitidos por Valdez, quien concedió seis carreras en 5.0 entradas.

Dos lanzamientos después del grand slam, Valdez golpeó a Salazar en el protector de pecho con un pitcheo mientras Anthony Volpe estaba al bate, algo que tanto el lanzador como el receptor dijeron más adelante que no fue intencional. Una vez más, Salazar quería una curva, pero un error de comunicación provocó que el receptor recibiera un sinker en el pecho que no estaba preparado para atrapar.

"Pedí ese pitcheo, lo tiré y nos cruzamos", dijo Valdez a través del intérprete Otto Loor. "Cuando bajamos al dugout, me disculpé con [Salazar] y le dije que asumía toda la responsabilidad por eso”.

Cuando se le preguntó cómo pudo pedir un lanzamiento si Salazar estaba pulsando los botones del PitchCom, Valdez respondió: “No era necesario que yo lo pidiera. Era justo el que tenía yo en mente. Él pidió una curva, pero yo ya tenía en mente que iba a tirar un sinker, así que eso fue lo que hice y eso fue lo que pasó”.

Se vio a Valdez hablando animadamente en español con Salazar en su casillero después del partido y dijo que luego habló con el mánager de Houston, el puertorriqueño Joe Espada, en su oficina sobre el incidente también.

"Es mi mánager", dijo Valdez acerca de Espada. “Por supuesto, voy a hablar con él. Las cosas pasan. Nunca quisiera hacerle daño a alguien a propósito, pero son cosas que pasaron y pudimos hablarlo. Estamos bien.

En un juego contra los Angelinos el 20 de mayo del 2024, Valdez confesó haberse desviado del plan de juego del receptor quisqueyano Yainer Díaz, y Los Ángeles-Anaheim anotó nueve carreras, lo que llevó a Espada a emparejar a Valdez con otro receptor en sus siguientes siete aperturas. Al fin y al cabo, los dos volvieron a trabajar juntos, sin problemas, el año pasado y este año.

Díaz había sido el receptor en 23 de las 26 aperturas anteriores de Valdez este año, pero el martes estuvo en la alineación como bateador designado. Salazar ha estado presente en las dos aperturas de Valdez desde que el receptor puertorriqueño Victor Caratini entró en la lista de lesionados por una conmoción cerebral, incluyendo el 27 de agosto, cuando lanzó 7.0 entradas en blanco contra los Rockies.