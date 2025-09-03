Se espera que Roman Anthony de Boston se pierda el resto de la temporada regular

El novato de los Medias Rojas, Roman Anthony, se perderá el resto de la temporada regular después de ser colocado en la lista de lesionados de 10 días el miércoles por una distensión oblicuo izquierdo.

Anthony, de 21 años, abandonó el partido del martes, en el que vencieron 11-7 a Cleveland, tras poncharse en la cuarta entrada. Una resonancia magnética reveló la gravedad de la lesión .

No hay un cronograma para el regreso de Anthony, pero el mánager Alex Cora dijo que los jugadores generalmente quedan fuera de juego entre cuatro y seis semanas con este tipo de problema oblicuo.

Al comenzar la acción del miércoles, Boston se encontraba a 2.5 juegos de Toronto, líder de la División Este de la Liga Americana. Además, estaba en posición de conseguir el segundo comodín de la Liga Americana.

"Seguimos adelante", dijo Cora sobre cómo su equipo afrontará la pérdida de Anthony. "En algún momento, él será parte de esto, así que solo hay que tener paciencia, seguir lanzando, seguir teniendo buenos turnos al bate, seguir jugando".

Le dije que se imaginara el primer turno al bate (de la Serie de Campeonato de la Liga Americana). Que se fijara esa meta en la mente y ojalá se hiciera realidad.

Anthony se perdió dos juegos el mes pasado por una tensión en la parte media de la espalda, pero el jardinero dijo el martes por la noche que esta lesión se sintió peor.

Los Medias Rojas también llamaron al infielder-jardinero Nick Sogard de Triple-A Worcester antes del juego del miércoles por la noche contra los Guardianes.

Anthony, uno de los principales prospectos del béisbol, hizo su debut en las Grandes Ligas el 9 de junio. Está bateando .292 con ocho jonrones y 32 carreras impulsadas en 71 juegos con los Medias Rojas.

Anthony, seleccionado en la segunda ronda del draft amateur de 2022, firmó un contrato por ocho años y 130 millones de dólares el 6 de agosto.