Águilas Cibaeñas dejan en libertad a 13 jugadores

El Departamento de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas dejó en libertad a 13 de sus jugadores del plantel, con el objetivo de hacer espacio para los nuevos que serán tomados en el Sorteo de Novatos de LIDOM 2025, el cual será celebrado el miércoles 10 de este mes.

“Agradecemos a estos jugadores los años de servicios que tuvieron con nosotros y les deseamos suerte en sus próximas experiencias”, sostuvieron René Francisco y Gian Guzmán, quienes trabajan en la conformación del equipo.

Regularmente, el Sorteo de Novatos de LIDOM realiza unas 16 rondas, por lo que las Águilas necesitan tener espacio para esas escogencias que harán.

Entre los jugadores que quedan en libertad de firmar con cualquier otra organización están los infielders Ramón Torres, Lizandro Rodríguez y Junior Tilién, que completan los tres jugadores del cuadro interior dejados libres.

En el grupo se incluyen, además, los jardineros Albertson Asigen, Daniel Mateo y José Suárez.

El listado también incluye a siete lanzadores, todos derechos, que son: Benito García, Ismael Michel, Moisés Díaz, Dionys Rodríguez, Yeuris Jiménez, Jorge Minyety y José Betances.

EARLY CAMP

Las Águilas Cibaeñas comenzarán a prepararse el 15 de este mes, cuando abran un Early Camp opcional en su hogar del Estadio Cibao.

Para el 22 continuará el Early Camp con la invitación a todos los integrantes de la plantilla del conjunto, que buscará su corona número 23 en la pelota dominicana.

Su primer partido de la temporada 2025-2026, dedicada al inmortal de Cooperstown Juan Marichal, será el 15 de octubre, cuando reciban a los Gigantes del Cibao.