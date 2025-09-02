Springer dispara dos jonrones por Azulejos, que vencen 12-9 a Rojos

George Springer se fue de 4-3 con dos jonrones y tres carreras impulsadas, Bo Bichette conectó un cuadrangular de tres carreras, y los Azulejos de Toronto resistieron para derrotar el martes 12-9 a los Rojos de Cincinnati.

Los Azulejos han desperdiciado 23 oportunidades de salvamento esta temporada, incluyendo la derrota del lunes por 5-4 en el primer juego de la serie, pero Jeff Hoffman permitió un hit en la novena entrada para su 30º salvamento.

Louis Varland (4-3) permitió un hit en un inning y dos tercios de relevo.

El abridor programado de los Rojos, Nick Lodolo, fue descartado debido a una enfermedad, por lo que Scott Barlow (6-3) cumplió la primera apertura en su carrera. Las cosas no fueron bien para el derecho de 32 años.

Springer comenzó con su 25º jonrón de la temporada. Barlow caminó a tres bateadores consecutivos para llenar las bases y el doble del mexicano Alejandro Kirk que vació las bases puso el duelo 4-0.

Brent Suter reemplazó a Barlow en la segunda entrada y no le fue mejor. El jonrón de tres carreras de Bichette, su 18º de la temporada, puso la pizarra 8-1.

El segundo jonrón de Springer, un batazo de dos carreras contra Suter, dejó el encuentro 10-6 en la cuarta. Fue su 29º juego con múltiples jonrones, el segundo esta temporada.

Daulton Varsho logró su segundo cuadrangular en noches consecutivas, contra Connor Phillips en la séptima, para poner la situación 11-8

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-3 con tres anotadas y una remolcada. El mexicano Kirk de 4-2 con tres impulsadas. El venezolano Giménez de 3-1.

Por los Rojos, los dominicanos Noelvi Marte de 5-2 copn dos anotadas, Elly de la Cruz de 4-1 con una anotada y una producida.