Sepultan en Tamboril al expelotero Juan Germosén

Como jugador solo hablaba con su bate y su guante y con el mismo silencio que vivió, partió el exintermedista Juan Germosén, quien fue sepultado la tarde del lunes en el Cementerio Municipal de Tamboril.

Germosén, quien padecía problemas renales, falleció el pasado domingo en su lar nativo de Tamboril, donde regresó después de varios años residiendo en la ciudad de Nueva York.

“Hoy despedimos uno de los más grandes jugadores que ha producido el béisbol amateur de la República Dominicana”, manifestó su sobrino y extercera base Milton Germosén.

Milton recordó que Germosén le inculcó el amor por el béisbol y llegaron a jugar juntos defendiendo la segunda base y la esquina caliente.

Aunque bautizado como Luis Tomás, hizo famoso el apodo de Juan, con el cual se identificó siempre.

Juan Germosén fue velado en la Funeraria San Rafael, del municipio de Tamboril y luego llevado al play de Nevesa, el cual lleva su nombre.

En el Cementerio Municipal, además de Milton Germosén habló el deportista Tásito González, quien destacó la tristeza que embargo a todos los tamborileños por la pérdida.

Mientras que Franklin Paulino interpretó la canción, Cuando un amigo se va, que hiciera famosa Alberto Cortés.

La compañera y viuda de Juan Germosén, la señora Mercedes Capellán y sus hijos, acompañaron a Juan Germosén en su despedida.

