San Diego pierde el juego ante los Orioles y también a su relevista Jason Adam

Dylan Beavers impulsó con sencillo la carrera de la ventaja con dos outs en la séptima entrada, dos bateadores después de que el relevista All-Star Jason Adam se desplomara de dolor en el montículo, y los Orioles de Baltimore vencieron el lunes 4-3 a los Padres de San Diego.

San Diego ha perdido seis de ocho juegos y se encuentra 2 1/2 juegos detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Adam fue sacado del campo en camilla tras romperse el tendón del cuádriceps izquierdo al intentar girar hacia el lanzador de Gunnar Henderson, que rebotó en el montículo para un sencillo dentro del cuadro. El lanzador derecho inmediatamente llamó a un preparador físico y se agarró la rodilla izquierda. Se le vio decir que sintió un chasquido.

Tras recibir atención de los entrenadores de los Padres, Adam (8-4) fue ayudado a ponerse de pie y a subirse a un carrito, con la pierna izquierda apoyada en el asiento. Dijo que prevé perderse el resto de la temporada.

Su compañero All-Star Robert Suárez entró y ponchó al bateador emergente Colton Cowser, pero luego permitió el hit de los Beavers al jardín derecho que trajo a Jeremiah Jackson, quien había conectado un sencillo delante de Henderson.

El abridor de los Padres, Dylan Cease, retiró a sus primeros cuatro bateadores antes de permitir un sencillo y una base por bolas con un out en el segundo, seguido por el doble de dos carreras de Samuel Basallo.