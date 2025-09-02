Misceláneos de Soto

Juan Soto vuelve a estar en la conversación gracias a su gran reacción ofensiva de la última semana. En sus últimos seis partidos (hasta el martes), disparó seis jonrones y remolcó 11 carreras.

Veamos algunos datos actualizados alrededor de la estrella dominicana de los Mets de Nueva York:

.- Su promedio de bateo ha subido algunos puntos, pero aún se mantiene en .258, cuando en sus siete años en Grandes Ligas suele estar por encima de .280. Está lejos de los .288 que logró el año pasado con los Yanquis, y luce complicado que pueda acercarse a esa cifra.

.- Con 37 jonrones, eleva su proyección para superar los 40, algo que parece muy probable. En cinco meses acumula un promedio de 7.2 cuadrangulares por mes, ritmo que mejoró en agosto con 10 vuelacercas.

.- Frente al pitcheo derecho tiene promedio de .268 con 28 jonrones en 321 turnos (1 HR cada 11.5 turnos). Contra zurdos batea .235 con 8 jonrones en 162 turnos (1 HR cada 20.2 turnos). Este año ha tenido más dificultades frente a los zurdos, aunque de vez en cuando logra conectarles batazos de cuatro esquinas.

.- En bases robadas suma 26 en 28 intentos, para un impresionante 92.9%. Como referencia, Rickey Henderson —líder histórico con 1,406— tuvo un porcentaje de 80.7. (Henderson es el único con más de mil estafas; Lou Brock es segundo con 938).

.- Como local en el Citi Field lleva 18 jonrones, la misma cantidad que en la ruta. Su OBP subió a .397, su slugging a .519 y su OPS se coloca en 915.

¿Qué proyecta ahora? Un promedio cercano a .260, más de 40 jonrones y alrededor de 100 impulsadas. En 2025, con los Yanquis, terminó con 109.

.- En boletos suma 114, líder de todas las Grandes Ligas, tras los 129 que negoció el año pasado.

Otro robador

El Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano anunció este martes a José Reyes como nuevo inmortal del deporte nacional.

Reyes, nativo de Villa González (Santiago), brilló especialmente con los Mets de Nueva York, equipo con el que jugó 12 temporadas. Actualmente tiene 42 años y reside en Nueva York.

Forma parte del selecto grupo de dominicanos con más de 2,000 hits (2,138) y es el líder histórico en bases robadas entre los quisqueyanos con 517, frente a 127 outs, para un porcentaje de 80.2%. Fue líder de la Liga Nacional en robos tres años seguidos (2005-07) con 60, 64 y 78 estafas. En 2008 encabezó el circuito en hits (208), turnos (688) y triples (19).

Bateador ambidiestro, Reyes también mostró cierto poder con 145 jonrones y un promedio de .283 de por vida. Fue firmado en 1999 por el scout Eddy Toledo con un bono inicial de US$13,500, más US$7,500 en incentivos.

Nuevo funcionario

El presidente Luis Abinader designó a Catalino Correa como nuevo director del Bandex, en sustitución de Juan Mustafá. ¿Por qué el dato? Porque el director de esa entidad forma parte de la Comisión Consultiva del estadio Quisqueya Juan Marichal, que preside el magistrado Jorge Subero Isa.

Notas de MLB

.- Los Nacionales de Washington firmaron al receptor colombiano Jorge Alfaro, agente libre que no juega en Grandes Ligas desde 2023, cuando estuvo con Colorado y Boston. Es un miembro “ex oficio” del Licey, pero no se sabe si participará este invierno.

.- Los Orioles de Baltimore designaron para asignación al lanzador dominicano Elvin Rodríguez, quien apareció en siete juegos con efectividad de 9.15.

.- Los Bravos de Atlanta hicieron lo propio con Wander Suero, también dominicano, que lanzó en cinco partidos con efectividad de 11.37.

.- Los Rockies de Colorado reclamaron al pitcher Roansy Contreras, dejado libre por Baltimore. En tres salidas apenas lanzó 4.1 entradas.