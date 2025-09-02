ketel marte
Ketel Marte y Geraldo Perdomo jonronean, pero Arizona cae ante Texas
Alejandro Osuna conectó un sencillo de dos carreras en la décima entrada, Jake Burger tuvo un triple productor crucial en su regreso de la lista de lesionados y los Rangers de Texas remontaron para vencer el lunes 7-5 a los Diamondbacks de Arizona para su sexta victoria consecutiva.
Los Rangers tenían corredores en segunda y tercera con dos outs en la décima entrada cuando Osuna, bateando .149 en 87 turnos al bate esta temporada, conectó una línea que rebotó en el relevista Juan Burgos (1-1) y se fue a territorio de foul. Michael Helman cruzó el plato con facilidad y luego Ezequiel Durán anotó desde segunda, deslizándose bajo el toque de Gabriel Moreno.
Texas está a 1 1/2 juegos detrás de Seattle por el último comodín de la Liga Americana.
Ketel Marte y Geraldo Perdomo, de Arizona, conectaron jonrones solitarios con lanzamientos consecutivos del zurdo Patrick Corbin en la primera entrada, depositándolos profundamente en las gradas detrás del muro del jardín izquierdo. Los D-backs ganaban 3-0 después de dos entradas.
Corbin permitió cinco carreras en 5 2/3 entradas.