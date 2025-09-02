Junior Caminero: de 4-3, remolca 2 y Tampa Bay vence a Luis Castillo y a Seattle

Shane Baz lanzó seis entradas en blanco para poner fin a su racha de ocho derrotas y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 10-2 a los Marineros de Seattle para su cuarta victoria consecutiva.

Nick Fortes conectó un jonrón tempranero de tres carreras y anotó tres veces. Tristan Gray también bateó profundo y Yandy Díaz conectó un doble de dos carreras para los Rays (68-69), que se acercaron a 4 1/2 juegos de los Mariners por el último puesto en los playoffs de la Liga Americana.

Seattle tiene una ventaja de 1 1/2 juegos sobre Texas por el tercer y último comodín.

Junior Caminero se fue de 4-3 con dos sencillos productores. Jake Mangum también conectó tres de los 13 hits de Tampa Bay en el George M. Steinbrenner Field.

El abridor de los Marineros Luis Castillo (8-8) permitió cinco carreras y seis hits en cuatro entradas.

Baz (9-11) dispersó cinco hits y dos bases por bolas mientras ponchaba a seis para obtener su primera victoria desde el 26 de junio.

El elevado de Fortes por encima del muro del jardín derecho central en la segunda entrada hizo que Dominic Canzone intentara recuperarla. Canzone protestó por haber perdido el guante en el intento, pero tras revisar la repetición, Fortes conectó un jonrón de tres carreras y los Rays tomaron una ventaja que no cedieron.

El bateador emergente Leo Rivas conectó un jonrón de dos carreras en la novena entrada con Seattle, su primer jonrón en las Grandes Ligas.