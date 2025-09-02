Juan Soto conecta jonrón por quinto juego seguido; Mets dominan a Tigres 12-5

Pete Alonso conectó dos jonrones, Juan Soto conectó otro jonrón y el novato Nolan McLean lanzó seis entradas sólidas para que los Mets de Nueva York vencieran el martes 12-5 a los Tigres de Detroit .

McLean (4-0) se recuperó de un comienzo complicado para derrotar a sus últimos 14 bateadores. Permitió dos carreras, tres hits y tres bases por bolas, además de ponchar a siete, convirtiéndose en el primer lanzador de los Mets en conseguir una victoria en cada una de sus primeras cuatro apariciones en las Grandes Ligas.

Luis Torrens conectó un jonrón de tres carreras para los Mets, que ganaron el primer partido de la serie 10-8 el lunes. Se pusieron cinco juegos por delante de Cincinnati en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Los Tigres, líderes de la División Central de la Liga Americana, han perdido siete de nueve juegos.

El primer jonrón de Alonso fue un batazo de 435 pies en la primera entrada que aterrizó entre la primera y la segunda hilera de arbustos, detrás del muro del jardín central. Soto y Alonso conectaron jonrones solitarios consecutivos en una séptima entrada de seis carreras que les dio a los Mets una ventaja de 12-2.

Soto suma 37 jonrones en su primera temporada con Nueva York, cinco en los últimos cinco juegos. El segundo jonrón de Alonso fue su 33.º del año.

Jeff McNeil impulsó tres carreras y terminó con tres de los 17 hits de Nueva York. Brandon Nimmo y Brett Baty también conectaron tres hits para los Mets.

Detroit convirtió un par de bases por bolas con dos outs en dos carreras en la primera, anotando con sencillos ante McLean antes de que el derecho de 24 años los apagara.

El abridor de los Tigres, Sawyer Gipson-Long (0-2), permitió seis carreras, cinco hits y dos bases por bolas en cuatro entradas, lanzando por primera vez desde el 13 de agosto en una temporada marcada por las lesiones. El lanzador derecho de Detroit, Chris Paddack, relegado al bullpen, permitió seis carreras y ocho hits en una entrada y un tercio.