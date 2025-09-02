Clasificatorio de vela entrega 16 plazas para JCC 2026

La Regata Pre-Centroamericana y del Caribe concluyó con gran éxito al otorgar 16 plazas clasificatorias rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El evento, disputado en cuatro categorías de las clases ILCA y Sunfish, también sirvió como prueba oficial de las canchas, donde los atletas se enfrentaron a vientos de entre 7 y 25 nudos y a una fuerte corriente marina.

En ILCA 6 femenino, la mexicana Elena Oetling se alzó con el oro, seguida por Cristina Castellanos de Guatemala y Marina Escudero de Puerto Rico. En ILCA 7 masculino, el boricua Pedro Fernández dominó la competencia, dejando la plata a Joshua Higgins de Bahamas y el bronce a Diego Silvestre de Guatemala.

En Sunfish femenino, la venezolana Daniela Rivera fue la campeona, escoltada por Valentina Carranza de México y Mary Nash de Bahamas. Finalmente, en Sunfish masculino, el puertorriqueño Sebastián Medina se llevó el primer lugar, seguido de David Hernández de Guatemala y Esneiry Pérez de República Dominicana.

La justa reunió a representantes de diez países: Antigua, Bahamas, Belice, Guatemala, México, Países Bajos, Puerto Rico, República Dominicana, Islas Vírgenes de EE.UU. y Venezuela, consolidándose como un verdadero anticipo del alto nivel competitivo que se espera en la cita regional del 2026.

El evento fue organizado en conjunto con la Confederación Centroamericana y del Caribe de Vela (COCECAVE) y contó con el respaldo del Comité Olímpico Dominicano (COD), así como de las autoridades de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Reconocimientos

Durante el acto de clausura, se reconoció la valiosa colaboración de personalidades e instituciones que han respaldado el desarrollo de la vela en la República Dominicana. Entre ellos, el CN Ruddy Cruz, comandante de la Base Armada de la República Dominicana; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; y Beatriz González Luna, vicepresidenta de World Sailing, quienes recibieron un homenaje por su apoyo al deporte náutico en el país.

Asimismo, fueron distinguidos Boris Corujo, presidente de la Confederación Centroamericana de Vela (COCECAVE); Simón Suárez, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Puntarena; y Thomas Polanco, del Comité Organizador Santo Domingo 2026, junto a Manuel y Marilín Montás, de EDELCA, por su continuo respaldo y compromiso con el fortalecimiento de esta disciplina en la región.