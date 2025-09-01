Noelvi Marte decide con sencillo en el 9no el triunfo de Cincinnati sobre Toronto

Noelvi Marte conectó un sencillo de dos carreras para terminar el juego después de que Cincinnati perdió la carrera del empate en una rara decisión de bola alojada, y los Rojos remontaron para vencer el lunes 5-4 a los Azulejos de Toronto luego de un colapso del bullpen en la novena entrada.

La ventaja de Toronto en la División Este de la Liga Americana se redujo a 2.5 juegos sobre los Yankees de Nueva York, que no jugaron. Cincinnati se mantuvo cuatro juegos detrás de los Mets de Nueva York en la lucha por el último comodín de la Liga Nacional.

Cincinnati lideró 2-1 antes de dos jonrones consecutivos en la novena entrada de Bo Bichette, quien conectó un jonrón de dos carreras ante Emilio Pagán para su cuarto hit, y Daulton Varsho.

Ke'Bryan Hayes conectó un sencillo contra Tommy Nance al abrir la parte baja de la entrada y Matt McLain conectó un sencillo con un out. Brendon Little (4-2) entró de relevo y TJ Friedl conectó un doblete hacia la esquina del jardín derecho mientras Hayes y McLain cruzaban el plato.

Después de una revisión de video, los árbitros dictaminaron que debido a que la pelota se alojó en un hueco en la cerca, cada corredor podía avanzar dos bases, lo que provocó que McLain fuera enviado de regreso a tercera.

Luego Marte conectó sencillo al jardín izquierdo mientras McLain se iba a casa y Friedl se deslizó de cabeza delante del tiro de Myles Straw, que fue ligeramente por la línea de la tercera base.

Yosver Zulueta (1-0) consiguió los últimos dos outs del noveno para su primera victoria en las Grandes Ligas.