Narváez da hit oportuno, Trevor Story pega un extraño jonrón y Boston vence a los Guardianes

Carlos Narváez disparó el primer hit de su carrera como emergente, un sencillo que rompió el empate en la quinta entrada, Trevor Story pegó un extraño jonrón que rozó el guante del jardinero derecho y luego el poste de foul, y los Medias Rojas de Boston vencieron el lunes 6-4 a los Guardianes de Cleveland.

Romy González añadió un sencillo productor para los Medias Rojas, que ganaron por novena vez en 12 juegos para mejorar su marca de 35-18, la mejor de la Liga Americana desde principios de julio. La victoria dejó a los Medias Rojas (77-62) a un punto porcentual de los Yankees (76-61) por el primer puesto de comodín de la Liga Americana.

Kyle Manzardo conectó un jonrón solitario para los Guardianes, que han perdido 13 de 20.

Narváez, bateador derecho, conectó sencillo dentro de la primera base ante el relevista zurdo Erik Sabrowski (0-1) con las bases llenas, poniendo el marcador 5-3.

Brayan Bello (11-6) trabajó cinco entradas, permitiendo tres carreras y seis hits con cuatro ponches y tres bases por bolas.

Aroldis Chapman, quien finalizó una extensión de contrato por $13.3 millones el domingo, consiguió los últimos tres outs para su 28º salvamento.

Story puso el marcador 6-3 en el sexto antes de que Manzardo conectara un jonrón hacia la derecha.