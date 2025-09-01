Lanzador Andrew Álvarez debuta en grande y hace historia ante los Marlins

Andrew Alvarez permitió un hit en cinco entradas para convertirse en apenas el segundo abridor de Washington en 15 años en ganar su debut en las Grandes Ligas, y los Nacionales vencieron el lunes 2-0 a los Marlins de Miami para detener una racha de ocho derrotas.

El zurdo de 26 años, seleccionado en la 12.ª ronda del draft amateur de 2021, Álvarez permitió su único hit cuando Víctor Mesa Jr. conectó un sencillo al jardín izquierdo con un out en la quinta entrada. Ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas, lanzando 44 de 81 lanzamientos como strikes. Álvarez (1-0) promedió 91.8 mph con 22 rectas y también lanzó 27 sliders, 21 curvas, seis sinkers y cinco cambios de velocidad.

Álvarez se unió a Mitchell Parker en 2024 como los únicos abridores de los Nacionales en ganar su debut en las Grandes Ligas desde Stephen Strasburg en 2010.

Álvarez y el receptor CJ Stubbs fueron los primeros compañeros de batería en hacer su debut en las Grandes Ligas, Quinn Preister y Endy Rodríguez de Pittsburgh, el 17 de julio de 2023. Se convirtieron en los primeros de los Nacionales desde Shairon Martis y Luke Montz el 4 de septiembre de 2008, según Elias Sports Bureau