Juan Soto tuvo un necesario agosto explosivo

Juan Soto no ha parado de hacer historia esta temporada. Pero si quiere llegar a cuarenta jonrones, tenía que adelantar el paso en agosto. Y lo hizo.

El mes de agosto fue una prueba más de su capacidad para responder bajo presión, y logró varios hitos en estos pasados 31 días.

El dominicano se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en combinar al menos 10 jonrones, 10 bases robadas y 25 bases por bolas en un mes calendario.

A pesar de que se le ha criticado por un promedio de bateo por debajo de sus estándares, (.254), el dominicano está firmando una campaña monstruosa. ¿Se imagina si estuviera bateando .300?

En agosto, su promedio fue de .278 con un porcentaje de embasarse de .441, más sus 10 cuadrangulares y 22 carreras impulsadas. Ningún mes lo había visto tan agresivo en las bases (10 robos) ni tan paciente en el plato (27 boletos). Solo junio lo supera como su mejor tramo del 2025, cuando registró .322, .474 y 11 vuelacercas.

Pero, lo de Soto no se trata solo de un buen mes, sino de una temporada histórica.

Sus números actuales —35 jonrones, 25 bases robadas, 111 boletos, 102 anotadas y 84 remolcadas, con un OBP de .395 y OPS de .903— lo colocan en un terreno exclusivo.

Apenas otro jugador en la historia, Barry Bonds con los Gigantes en 1993, había logrado una primera temporada con un equipo superando los 30 jonrones, 20 estafas y 110 boletos.

Además, Soto ya es apenas el tercer jugador de los Mets en tener al menos 35 cuadrangulares y 25 robos, uniéndose a Howard Johnson y Darryl Strawberry.

La compañía a la que se ha unido es de élite. Solo Chipper Jones, Jeff Bagwell (dos veces) y Barry Bonds (en cuatro temporadas) habían logrado una campaña con 35 jonrones, 110 boletos y 25 robos. Y a sus 26 años, Soto ya suma 115 partidos con al menos un cuadrangular y una base por bolas, empatando nada menos que con Mickey Mantle en ese renglón antes de los 27, y superando a leyendas como Jimmie Foxx, Eddie Mathews y Mike Trout.

Como si fuera poco, Soto acaba de firmar otro registro único: es el primer jugador en la historia con tres temporadas consecutivas de 35 cuadrangulares o más con equipos distintos: Padres en 2023, Yankees en 2024 y Mets en 2025. Todo eso en un año en el que muchos dicen que “no está en su mejor forma”.

El reto, sin embargo, va más allá de los números individuales. Los Mets comenzaron la temporada como una aplanadora, con récord de 41-21, pero la segunda mitad ha sido cuesta abajo.

Han cedido el liderato del Este de la Liga Nacional a los Filis de Filadelfia, y ahora se aferran al último puesto de comodín, acechados relativamente cerca por los Rojos de Cincinnati.

Eso quiere decir, que para los Mets llegar a la postemporada, muy probablemente necesitarán de otro mes explosivo del dominicano.

Con el peso de su contrato récord de 765 millones de dólares, cada turno ha sido observado con lupa. Y aunque en los Mets convive con otras superestrellas como Francisco Lindor y Pete Alonso, es Soto -debido precisamente a ese contrato- quien carga con la mayor responsabilidad frente a una fanaticada exigente.