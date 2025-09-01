Juan Soto da un grand slam, triple, impulsa seis y los Mets vencen a Detroit

Juan Soto igualó su mejor marca personal con seis carreras impulsadas, conectando un grand slam y un triple de dos carreras que rompió el empate para liderar a los Mets de Nueva York a una victoria el lunes 10-8 sobre los Tigres de Detroit.

El jonrón de Soto en la cuarta entrada ante Charlie Morton puso a los Mets arriba 6-3. Después de que Detroit empatara el marcador, Soto les dio a los Mets una ventaja de 8-6 al conectar un triple ante Drew Sommers (0-1), quien perdió en su primera decisión en las Grandes Ligas.

Soto tiene 36 jonrones. Sus jonrones anteriores esta temporada fueron todos solitarios o de dos carreras. Tiene 11 de 26 con un OPS de 1.446 con corredores en posición de anotar desde el 1 de agosto.

Nueva York mantuvo una ventaja de cuatro juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Detroit comenzó el día con una ventaja de 9 juegos y medio en la División Central de la Liga Americana.

Jahmai Jones tuvo su primer juego de cuatro hits, comenzando con un jonrón al primer lanzamiento de Sean Manaea. El jonrón de dos carreras de Gleyber Torres le dio a Detroit una ventaja de 3-2 en la tercera.

Edwin Díaz retiró a cuatro bateadores para su salvamento número 25 en 27 oportunidades.