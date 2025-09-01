Jonrones de JJ Bleday y Zack Gelof impulsan a los Atléticos a un triunfo de 11-2 sobre Cardenales

JJ Bleday conectó dos jonrones y Zack Gelof tuvo un jonrón entre sus tres hits para que los Atléticos rompieran una racha de tres derrotas con una victoria de 11-3 sobre los Cardenales de San Luis el lunes.

Luis Morales (3-0) permitió dos carreras y cinco hits, y ponchó a ocho bateadores, la mejor marca de su carrera, en 5 2/3 entradas. Fue la primera vez que Morales permitió más de una carrera en seis apariciones.

Sonny Gray (12-8) permitió siete carreras, 10 hits y tres bases por bolas en más de seis entradas para los Cardinals, que perdieron su segundo partido consecutivo después de ganar tres en fila.

Bleday conectó su segundo jonrón del partido y el duodécimo de la temporada en la sexta entrada, ampliando la ventaja de los Atléticos a 5-1. Fue el segundo juego con más de un jonrón para el jardinero de 27 años.

Bleday conectó un jonrón de dos carreras en el cuarto y Gelof lo siguió con un jonrón de 385 pies al jardín derecho.

Darell Hernaiz conectó un doblete para abrir la sexta entrada, y Colby Thomas conectó un sencillo al jardín central para impulsarlo y darle a los Atléticos una ventaja de 4-1.

Iván Herrera conectó su jonrón número 12 de la temporada para abrir la parte baja de la cuarta entrada y poner a los Cardenales en el marcador.