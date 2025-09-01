El jonrón de Altuve impulsa a los Astros a superar a los Angels, 8-3

José Altuve conectó un jonrón de dos carreras y un sencillo productor y Ramón Urías también conectó un jonrón para respaldar una buena apertura de Luis García y guiar a los Astros de Houston a una victoria el lunes de 8-3 sobre los Angelinos de Los Ángeles.

García (1-0) se llevó la victoria en su regreso tras más de dos años de baja por una cirugía Tommy John. Permitió tres hits y tres carreras con seis ponches en seis entradas en su primera apertura desde el 1 de mayo de 2023.

El juego estaba empatado con un out en la quinta entrada cuando Yordan Álvarez conectó un sencillo antes de avanzar a segunda con un roletazo de Altuve. Carlos Correa luego conectó un sencillo con un roletazo al jardín central para impulsar a Álvarez y darle a Houston una ventaja de 4-3.

Cam Smith conectó un sencillo con dos outs en la sexta entrada para perseguir a Yusei Kikuchi (6-10) antes de robarse la segunda base. Mauricio Dubón caminó y el segundo doble del día de Jeremy Peña impulsó a Smith para poner el marcador 5-3.

Álvarez agregó un sencillo productor en el octavo antes de que el jonrón de Altuve pusiera el marcador en 8-3.

Zach Neto conectó un jonrón solitario y Jo Adell agregó un jonrón de dos carreras para los Angelinos, cuya racha de dos victorias consecutivas se rompió.

García retiró a los primeros nueve bateadores antes de que Neto conectara un jonrón para abrir la cuarta entrada. Mike Trout conectó un sencillo con un out antes de que Adell conectara su jonrón número 31 a las gradas del jardín izquierdo para poner a los Angels arriba 3-2.

Kikuchi permitió ocho hits y cinco carreras en 5 2/3 entradas.