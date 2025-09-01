Carlos Santana revela por interés de Craig Counsell firmó con los Cubs

Carlos Santana fue contactado por un par de equipos tras ser liberado por Cleveland la semana pasada. Al recibir noticias del mánager de los Cachorros de Chicago, Craig Counsell, supo lo que quería hacer.

“El día antes de venir, me llamó y me dijo: 'Oye, te necesito aquí'”, dijo Santana. “Le dije: 'Ah, sí', sin pensarlo dos veces”.

Santana se unió a Chicago el lunes tras firmar un contrato de un año. Los Cubs también incorporaron a Aaron Civale a su roster un día después de que adquirieran al veterano lanzador derecho de la lista de waivers de los White Sox.

El jardinero Kevin Alcántara fue ascendido de la Triple A de Iowa, y el jardinero Owen Caissie fue bajado. Con Pete Crow-Armstrong en baja en el plato, Alcántara podría ser utilizado en el jardín central contra lanzadores zurdos.

Santana se unió a los Cachorros, contendientes, justo a tiempo para ser elegible para la plantilla de playoffs del equipo. La fecha límite de la MLB solía ser la medianoche (hora del este) del 31 de agosto, pero se cambió durante la temporada baja al mediodía (hora del este) del 1 de septiembre. Las plantillas activas de las Grandes Ligas también se ampliaron de 26 a 28 jugadores el lunes.

Chicago tiene a Michael Busch en primera base, y Seiya Suzuki es el bateador designado principal del equipo. Pero la llegada de Santana coloca a un bateador ambidiestro experimentado en la banca de Counsell.

Santana jugó para Counsell al final de la temporada 2023, luego de ser traspasado de Pittsburgh a Milwaukee.