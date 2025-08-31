Tarik Skubal, dominante ante Kansas City en triunfo de los Tigres

Tarik Skubal lanzó siete entradas de cuatro hits, los Tigres anotaron cuatro veces ante Michael Wacha en la quinta entrada y Detroit venció el domingo 5-0 a los Reales de Kansas City en el último juego de su serie de tres juegos.

Skubal (12-4) ponchó a cuatro y dio una base por bolas, recuperándose de su primera derrota en más de seis semanas. Jake Rogers impulsó dos carreras para Detroit, mientras que Colt Keith y Gleyber Torres también impulsaron carreras.

Fue un partido crucial entre rivales de la División Central de la Liga Americana. Los Tigres comenzaron la jornada con una ventaja de medio juego sobre Toronto, líder de la División Este, por el mejor récord de la Liga Americana, mientras que Kansas City se había acercado a dos juegos de Seattle en la carrera por el comodín.

Wacha (8-11) igualaba a Skubal hasta la quinta entrada, permitiendo un solo corredor y ponchando a cuatro. Pero las cosas se complicaron repentinamente, comenzando con una base por bolas a Spencer Torkelson para abrir la entrada y un sencillo de Zach McKinstry con un out.