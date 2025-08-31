Straw y Lukes conducen Toronto a derrotar Cerveceros y evitan barrida

Myles Straw y Nathan Lukes impulsaron dos carreras cada uno, George Springer se embasó tres veces y anotó dos veces, y los Azulejos de Toronto vencieron el domingo 8-4 a los Cerveceros de Milwaukee para evitar una barrida de tres juegos.

Tommy Nance (2-0) salió de un aprieto con bases llenas en la quinta entrada y Toronto mejoró a 59-4 al anotar al menos cinco carreras.

Nance fue uno de los cinco relevistas que se combinaron para lanzar cinco entradas en blanco en relevo de un inestable Max Scherzer, quien permitió cuatro carreras y nueve hits, su máximo de la temporada, en cuatro entradas. El mánager John Schneider informó que Scherzer fue retirado del juego debido a una rigidez en la parte superior de la espalda.

William Contreras conectó un jonrón de dos carreras, su 17.º, y Brice Turang añadió un jonrón solitario, su 16.º, pero los Cerveceros no lograron establecer un récord del club con su 22.ª victoria en agosto. Milwaukee tuvo un récord de 21-9 este mes.

Los Cerveceros aún poseen el mejor récord del béisbol con 85-53.