Sandy Alcántara vuelve a lanzar bien y los Marlins superan 5-1 a Mets

Sandy Alcántara lanzó siete sólidas entradas, Agustín Ramírez disparó un jonrón de dos carreras y los Marlins de Miami derrotaron 5-1 a los Mets de Nueva York en un juego que se puso tenso el domingo.

Los Marlins, con su agresividad, se llevaron tres de cuatro juegos contra Nueva York tras perder sus siete series anteriores. Los Mets terminaron con un récord de 11-17 en agosto, a pesar de anotar 177 carreras y conectar 53 jonrones, ambos récords de la franquicia para un mes calendario.

Nueva York supera a Cincinnati por cuatro juegos en la carrera por el último comodín de la Liga Nacional.

Alcántara (8-11) permitió cuatro hits y ponchó a seis. Continuó la blanqueada hasta la séptima, cuando permitió un sencillo a Jeff McNeil al abrir la entrada y golpeó a Mark Vientos con un lanzamiento. Alcántara y Vientos se miraron fijamente antes de que las bancas y los bullpens se vaciaran, aunque no hubo golpes mientras los jugadores se arremolinaban en el montículo.

Alcántara forzó dos outs, el segundo de los cuales impulsó a McNeil, antes de ponchar a Starling Marte para cerrar la entrada. El lanzador derecho tiene una efectividad de 2.82 en sus últimas ocho aperturas, tras comenzar la temporada con una efectividad de 7.14 en 19 salidas.

Otto López conectó un elevado de sacrificio en la primera entrada contra Kodai Senga (7-6), quien permitió un jonrón de dos carreras a Ramírez en la tercera y un sencillo productor de Heriberto Hernández en la cuarta