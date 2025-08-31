MLB extiende licencias pagadas a Clase y Ortiz mientras investiga sobre apuestas

Los lanzadores de los Guardianes Emmanuel Clase y Luis Ortiz tuvieron sus licencias pagadas extendidas indefinidamente el domingo mientras las Grandes Ligas continúan una investigación para evaluar su posible participación en juegos de azar durante los juegos.

Clase y Ortiz inicialmente estaban fuera de juego hasta al menos el 31 de agosto. MLB y el sindicato de jugadores dijeron en un comunicado de prensa que acordaron extender la licencia pagada no disciplinaria "hasta nuevo aviso".

Los Guardianes no harán comentarios hasta que se complete la investigación.

Es posible que los lanzadores estén fuera al menos hasta el final de la temporada regular, que concluye el 28 de septiembre. Los Guardianes recientemente limpiaron sus casilleros, una señal de que era poco probable que Clase y Ortiz regresaran en el último mes.

Ortiz, quien fue adquirido por Cleveland en un canje de temporada baja de Pittsburgh, fue puesto en licencia pagada el 3 de julio, el mismo día en que estaba programado para comenzar contra los Cachorros de Chicago en Wrigley Field.

Según los informes, MLB estaba investigando si Ortiz estaba influyendo en las apuestas de utilería en los juegos que lanzó. Se suponía que su licencia terminaría el 17 de julio, pero luego se extendió.

Ortiz, de 26 años, tenía marca de 4-9 con efectividad de 4.36 en 16 aperturas antes de su suspensión.