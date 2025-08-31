José Soriano y H4 de Peraza llevan Angelinos a vencer a Houston por blanqueada

José Soriano y dos relevistas se combinaron para pelota de dos hits y Oswald Peraza disparó su primer jonrón desde que fue canjeado con los Yankees para guiar a los Angelinos de Los Ángeles a una victoria el domingo por 3-0 sobre los Astros de Houston.

Soriano (10-9) permitió un hit y ponchó a ocho en siete entradas. Luis García permitió un hit en una octava entrada sin anotaciones y Kenley Jansen lanzó una novena perfecta para su 25.º salvamento.

Había dos outs en la quinta entrada cuando Peraza conectó un jonrón contra Hunter Brown (10-7) al bullpen entre el jardín derecho y central para poner a los Angels arriba 1-0. Su jonrón llegó después de que su sencillo de dos carreras en la novena entrada del sábado ayudara a Los Ángeles a una victoria de 4-1 que rompió una racha de tres derrotas.

Yoan Moncada caminó para abrir la octava y anotó con un doble de Mike Trout que rebotó en la barda del jardín central para poner el 2-0. Taylor Ward caminó antes de que Luis Rengifo llegara a base y Trout anotó gracias a un error de Lance McCullers Jr. cuando el lanzador se pasó de la primera base.