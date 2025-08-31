Jonrón dentro del parque de Durán da a Boston el triunfo dobre los Piratas

Jarren Duran conectó un jonrón dentro del parque, Lucas Giolito lanzó seis entradas efectivas y los Medias Rojas de Boston vencieron el domingo 5-2 a los Piratas de Pittsburgh para evitar una barrida de tres juegos.

En una reñida carrera por uno de los tres comodines de la Liga Americana, los Medias Rojas ganaron por octava vez en 11 juegos.

Alexander Canario conectó jonrón solitario sobre el Monstruo Verde para Pittsburgh, que había ganado nueve de 12.

El jonrón de tres carreras de Duran hacia el triángulo del Fenway Park en el jardín derecho central coronó una quinta entrada de cuatro carreras contra el abridor Mitch Keller (6-13), colocando a Boston arriba 4-1.

Tras su mejor apertura de la temporada, cuando lanzó ocho entradas en blanco el martes pasado en la victoria sobre Baltimore , Giolito (10-2) permitió una carrera y tres hits. Ponchó a seis y dio cinco bases por bolas.

Aroldis Chapman consiguió tres outs para su salvamento número 27.

Giolito dominó las primeras tres entradas con la ayuda de la jardinera central Ceddanne Rafaela, quien realizó una atrapada en picado. Pero el lanzador derecho concedió bases por bolas con las bases llenas en la cuarta entrada antes de un lanzamiento descontrolado que le dio a Pittsburgh la ventaja de 1-0.