Con hit al cuadro Julio Rodríguez decide victoria de los Marineros

Julio Rodríguez impulsó dos carreras con un hit dentro del cuadro y los Marineros de Seattle rompieron una racha de siete derrotas como visitantes al vencer el domingo 4-2 a los Guardianes de Cleveland para salvar el último juego de la serie.

Con un juego combinado de dos hits, los Mariners ampliaron su ventaja a tres juegos sobre los Guardianes por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana. Seattle llegó al juego con dos juegos de ventaja sobre Kansas City.

Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras para los Marineros, quienes recibieron seis sólidas entradas de Bryce Miller (4-5). El lanzador derecho solo permitió dos hits, en lanzamientos consecutivos en la tercera.

Gabe Speier y Matt Brash lanzaron una entrada perfecta cada uno y Andrés Muñoz trabajó la novena para su 32º salvamento.

Daniel Schneemann conectó un jonrón de dos carreras para Cleveland.

La velocidad de Rodríguez ayudó a los Marineros a romper un empate 2-2 en el séptimo.

Tras dos corredores embasados, el abridor de los Guardianes, Tanner Bibee (9-11), fue relevado con un out por el relevista Matt Festa, quien conectó un roletazo antes de concederle una base por bolas intencional al toletero Cal Raleigh. Rodríguez siguió con una bola por el centro y venció el tiro del segunda base Schneemann a primera, mientras JP Crawford y Cole Young anotaron.