Grand slam de Brandon Lowe ayuda a los Rays a barrer a los Nacionales

Brandon Lowe conectó un grand slam en la segunda entrada de seis carreras de Tampa Bay, Everson Pereira impulsó dos carreras y los Rays vencieron a los Nacionales de Washington 7-4 para barrer la serie de tres juegos el domingo.

El abridor de Tampa Bay, Ian Seymour (3-0), permitió cuatro carreras, una limpia, y cuatro hits con ocho ponches.

Pete Fairbanks lanzó la novena entrada sin permitir carreras para conseguir su 24.º salvamento de la temporada. Dylan Crews conectó un sencillo para abrir la novena y avanzó a tercera con un sencillo de Daylen Lile, quien intentó convertirlo en un doble, pero fue puesto out por Pereira en segunda antes de que Brady House se ponchara con swing para terminar el juego.

Josh Lowe triplicó y anotó con un elevado de sacrificio de Pereira para poner el 7-0 en el tercero.

Jacob Young conectó un doblete para impulsar a House en la tercera. Riley Adams recibió base por bolas para abrir la cuarta y anotó cuando Crews se embasó por un error de fildeo del tercera base Junior Caminero. House conectó un sencillo para impulsar dos carreras que pusieron el marcador 7-4.

El abridor de los Nacionales, Brad Lord (4-8), permitió siete carreras y cinco hits en tres entradas.