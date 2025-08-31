Fallece el joven cronista deportivo Hansel Díaz Mattews

El periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews, quien laboró durante años en el periódico HOY y produjo su propio programa de radio, falleció la noche de este sábado tras padecer de serios quebrantos de salud.

Díaz Mattews, era hijo del también periodista Juan Bautista Díaz Cuevas y la profesora, licenciada Martha Mattews. El deceso de éste ha causado gran pesar entre los comunicadores, especialmente los del área deportiva que valoró su capacidad e inteligencia en sus labores especializadas en deportes.

El periodista Díaz Cuevas, informó que los restos de su hijo serán expuestos a partir de las 11:00 de la mañana de este domingo en la Capilla Rubí de la Funeraria GRESEFU, ubicada en la marginal de la avenida de Las Américas, del ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

El sepelio será en el cementerio Jardín Memorial el lunes a las 11:00 de la mañana.

Olivo De León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP) lamentó, profundamente, el fallecimiento del periodista Hansel Omar, y expresó sus condolencias y solidaridad a sus padres Díaz Cuevas y profesora Martha Matthews, “en estos duros momentos de dolor y sufrimiento”.

Señaló que Hansel falleció este sábado 30 tras padecer, durante años, de una condición que le produjo una serie de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). Durante estos años, sus padres sufrieron, junto a su hijo, la situación que le afectó todo este tiempo.

"Pedimos al Todopoderoso que perdone los errores que pudo haber cometido Hansel y que reciba su alma en su Gloria para su descanso eterno y tranquilidad de su familia", expresó De León.

Hansel Omar, quien dejó dos niñas de 12 y 9 años, Naslhy y Hanny, laboró en las secciones Internacional y deportiva del periódico HOY, además de editar su propio periódico digital wwwtribunadeportiva.com y el programa deportivo Tribuna Deportiva por su canal de YouTube.

Su programa “Tribuna Deportiva” se difundió durante años por las emisoras La Súper 107.7, La Nota 95-7 y Espn Radio, en las cuales sus colegas han expresado el enorme dolor que ha causado la muerte Hansel Omar, una joven promesa del periodismo deportivo del país.