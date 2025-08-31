Cristopher Sánchez lanza bien, pero sale sin decisión en triunfo de Filis sobre Bravos

Trea Turner conectó un sencillo de dos carreras con dos outs en la décima entrada para llevar a los Filis de Filadelfia a una victoria por 3-2 sobre los Bravos el sábado por la noche, arruinando el regreso del actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Nacional, Chris Sale, a la rotación abridora de Atlanta.

Nacho Álvarez Jr. puso a Atlanta adelante 2-1 con un sencillo productor en el 10mo.

Filadelfia llenó las bases contra Hunter Stratton (0-1). Dylan Dodd entró y ponchó a Brandon Marsh y puso a Turner en un hoyo de 0-2 antes de que el campocorto de los Filis conectara una bola rápida de 94 mph al jardín derecho, anotando a Alec Bohm y Nick Castellanos.

Matt Strahm (2-3) se llevó la victoria después de permitir solo el hit de Álvarez.

Sale y el abridor de los Filis, Cristopher Sánchez, tuvieron buenas salidas.

Sale, nueve veces All-Star, ponchó a nueve y permitió tres hits en seis entradas. Su única mancha llegó con el jonrón solitario de Weston Wilson en el tercero. El zurdo estaba haciendo su primera apertura desde que se fracturó una costilla izquierda mientras hacía una parada en picado en una pelota bateada por Juan Soto de los Mets el 18 de junio. Sale, quien bajó su efectividad en 2.45, no salió para la séptima después de lanzar 78 lanzamientos, 51 de los cuales fueron para strikes.

Sánchez ponchó a ocho y permitió una carrera y siete hits en siete entradas.

Ambos titulares se beneficiaron de una fuerte defensa.