Carroll y Rodríguez lideran Arizona a vencer Dodgers por cuarta ocasión seguida

Corbin Carroll conectó un jonrón para romper un empate sin anotaciones en la séptima entrada y Eduardo Rodríguez lanzó a los Diamondbacks de Arizona para vencer el sábado 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles.

Arizona ha ganado cuatro juegos consecutivos, todos como visitante contra los Cerveceros y los Dodgers, un par de líderes divisionales de la Liga Nacional.

Rodríguez (6-8) permitió cuatro hits en seis entradas en blanco. Caminó a cuatro y ponchó a cuatro.

Ildemaro Vargas agregó un jonrón de tres carreras ante Kirby Yates en el noveno.

El derecho de los Dodgers, Tyler Glasnow (1-3), llevó un juego sin hits hasta la sexta entrada antes de que le tocaran tres carreras en la séptima.

Los Dodgers han logrado solo una carrera en los primeros dos juegos de la serie. Terminaron una racha de 15 entradas sin anotaciones en la séptima con un sencillo productor de Mookie Betts ante Andrew Saalfrank, quien retiró a Will Smith con corredores en las esquinas para preservar una ventaja de 3-1.

Carroll conectó un jonrón de apertura al jardín derecho en el séptimo, su 28vo de la temporada. Lourdes Gurriel Jr. y Blaze Alexander siguieron con dobles para poner corredores en segunda y tercera.

Gurriel anotó con un elevado de sacrificio de Gabriel Moreno, y Alexander también llegó a casa cuando el tiro del jardinero central Andy Pages al cuadro interior se desvió por un error.