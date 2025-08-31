Buxton establece un récord personal de HRS y los Mellizos vencen a los Padres

Byron Buxton estableció la mejor marca de su carrera con su jonrón número 29 y Joe Ryan lanzó siete entradas sin anotaciones para que los Mellizos de Minnesota vencieran el domingo 7-2 a los Padres de San Diego.

Buxton y Royce Lewis conectaron dos hits cada uno para los Mellizos, que ganaron dos de los tres juegos de la serie. San Diego comenzó el día un juego detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional.

Ryan (13-7) dispersó cinco hits y ponchó a ocho. Lanzó 104 lanzamientos, su máximo de la temporada, mientras se recuperaba de un par de malas actuaciones.

El lanzador derecho All-Star permitió 11 carreras limpias en nueve entradas en sus dos aperturas anteriores.

San Diego cayó a 2-5 en sus últimos siete juegos. Freddy Fermín y Bryce Johnson impulsaron carreras en la novena.

Buxton envió un cambio de Kyle Hart (3-3) tres filas atrás, hasta las gradas del jardín izquierdo, para un jonrón de dos carreras que le dio a Minnesota una ventaja de 2-0 en la tercera. Fue su cuarto jonrón en cuatro juegos, superando su mejor marca de la temporada anterior, 28 jonrones en 2022.