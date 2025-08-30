Samuel Basallo da su primer cuadrangular en MLB y los Orioles ganan

Trevor Rogers lanzó siete espléndidas entradas, Samuel Basallo conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas y los Orioles de Baltimore derrotaron el sábado 11-1 a los Gigantes de San Francisco para detener su racha de cinco derrotas.

Jeremiah Jackson jonroneó y remolcó cuatro carreras para Baltimore, que puso fin a la racha de seis victorias consecutivas de San Francisco. Ryan Mountcastle también se fue profundo.

Willy Adames conectó su 25to batazo largo en la primera entrada para los Gigantes, que han jonroneado en 13 juegos consecutivos, empatando su racha más larga desde 2019.

Veinte de los 25 jonrones de Adames esta temporada han sido jonrones solitarios.

Rogers (8-2) permitió cinco hits, ponchó a cinco y no dio bases por bolas por quinta vez en 14 aperturas esta temporada. Fue su décima apertura consecutiva de más de seis entradas y permitió dos carreras o menos, la racha más larga de un lanzador de los Orioles durante la era de Baltimore que data de 1954.

Shawn Dubin sacó los últimos seis outs para los Orioles.