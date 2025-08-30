Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

Oneil Cruz conecta jonrón mientras Piratas vencen 10-3 a Medias Rojas

El dominicano Oneil Cruz (15), de los Piratas de Pittsburgh, corre al plato después de conectar un jonrón durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Medias Rojas de Boston

El dominicano Oneil Cruz (15), de los Piratas de Pittsburgh, corre al plato después de conectar un jonrón durante la sexta entrada de un juego de béisbol contra los Medias Rojas de Boston

Avatar del Agencia AP
Agencia AP

El dominicano Oneil Cruz conectó un jonrón, Bryan Reynolds impulsó dos carreras y los Piratas de Pittsburgh vencieron el sábado 10-3 a los Medias Rojas de Boston.

Tommy Pham y Nick Gonzales también impulsaron dos carreras cada uno mientras Pittsburgh ganaba por octava vez en diez juegos. Johan Oviedo (2-0) lanzó cinco entradas permitiendo dos carreras.

Los Piratas (61-76) están en el último lugar de la División Central de la Liga Nacional, y los Medias Rojas (75-62) ocupan la segunda posición de comodín en la Liga Americana.

El venezolano Carlos Narváez conectó su 12º jonrón para Boston, y Romy González tuvo dos hits y dos carreras impulsadas.

El derecho de los Medias Rojas, Dustin May (7-11), permitió siete carreras, seis de ellas limpias, y ocho hits en cinco 1/3 entradas. Fue su peor inicio desde que fue adquirido en un intercambio con los Dodgers el 31 de julio.

Por los Medias Rojas, el mexicoamericano Jarren Durán de 4-1.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados