Juan Soto pega dos jonrones y llega a 35, pero Mets caen ante Marlins

Connor Norby impulsó tres carreras en las últimas tres entradas y los Marlins de Miami vencieron el sábado 11-8 a los Mets de Nueva York después de desperdiciar una ventaja de seis carreras.

Juan Soto conectó dos jonrones para los Mets, que perdían 8-2 en el tercero cuando el zurdo All-Star David Peterson permitió ocho carreras, un récord personal, en más de dos entradas.

Mark Vientos conectó un jonrón de tres carreras y Soto conectó un jonrón solitario antes de que su jonrón de dos carreras empatara el juego 8-8 en la sexta. Sin embargo, Nueva York no pudo completar la remontada.

Francisco Lindor abrió la entrada con un jonrón para los Mets, que comenzaron la jornada con una ventaja de cinco juegos sobre Cincinnati por el último comodín de la Liga Nacional. Nueva York se ubicó cinco juegos detrás de Filadelfia en la cima de la División Este de la Liga Nacional.

En su segundo partido desde que regresó de una temporada de seis semanas en la lista de lesionados, Norby conectó un elevado de sacrificio ganador en el séptimo inning contra Tyler Rogers (4-5) y agregó un doble de dos carreras contra Edwin Díaz dos entradas más tarde.

Calvin Faucher (4-4) sacó cuatro outs para llevarse la victoria. Tyler Phillips permitió dos corredores en base en la novena entrada antes de ponchar a Cedric Mullins para su tercer salvamento.

Heriberto Hernández conectó un doblete productor en una primera entrada de cinco carreras contra Peterson. Eric Wagaman y Joey Wiemer aportaron un doblete de dos carreras cada uno.

Jakob Marsee y Wiemer conectaron sencillos impulsores para Miami en el tercero.

El abridor de los Marlins, Edward Cabrera, permitió seis carreras (cinco limpias) en cuatro entradas.