Josh Lowe dispara dos bambinazos y los Rays derrotan a los Nacionales

Josh Lowe conectó dos jonrones y remolcó las cuatro carreras de Tampa Bay, Ryan Pepiot lanzó cinco entradas en blanco y los Rays vencieron el sábado 4-1 a los Nacionales de Washington.

Fue el tercer juego de múltiples jonrones de la carrera de Lowe y el primero esta temporada.

El juego se retrasó brevemente dos veces, una en la tercera entrada cuando lo que parecía ser un joven fanático detrás de la primera base corrió hacia el dugout de los Nacionales, y luego en la séptima cuando un fanático salió corriendo de los asientos del jardín izquierdo y se paró junto al campocorto de los Rays, Carson Williams.

Pepiot (10-10) permitió un corredor en base en cada una de las primeras cuatro entradas, pero no permitió que nadie pasara de la segunda base. Ponchó a seis y caminó a tres. Bryan Baker lanzó el noveno para su tercer salvamento de la temporada y el primero con Tampa Bay.

James Wood tuvo un sencillo productor y una base por bolas para los Nacionales, que han perdido siete seguidos y han sido superados 24-5 en sus últimos cuatro.

Con dos outs en la primera, Brandon Lowe conectó un sencillo contra Jake Irvin, Junior Caminero recibió una base por bolas y Josh Lowe conectó un jonrón para poner el 3-0.