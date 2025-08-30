El hit de 2 carreras de Oswald Peraza en la novena guía Angelinos a superar Astros

Oswald Peraza conectó un sencillo de dos carreras en la novena entrada para ayudar a los Angelinos de Los Ángeles a romper una racha de tres derrotas consecutivas al vencer el sábado 4-1 a los Astros de Houston.

Peraza ingresó al juego como reemplazo defensivo en la séptima entrada y conectó un elevado con las bases llenas a lo profundo del jardín derecho que eludió el guante extendido de Cam Smith. Fue el cuarto hit consecutivo ante el cerrador de los Astros Bryan Abreu (3-4), quien no había permitido una carrera en sus 12 apariciones anteriores.

La tercera carrera de los Angelinos de la novena entrada anotó cuando Mike Trout caminó con las bases llenas.

Kyle Hendricks permitió una carrera y dispersó siete hits en seis entradas. Mantuvo a los Astros en 1 de 8 con corredores en posición de anotar, el único hit llegó con el sencillo dentro del cuadro de Jesús Sánchez en la tercera entrada que anotó a Jeremy Peña.

Reid Detmers trabajó alrededor de una base por bolas para mantener a los Astros sin anotaciones en la séptima, y José Fermín (3-2) retiró al equipo en orden en la octava antes de que Kenley Jansen trabajara una novena entrada en blanco para obtener su 24to salvamento.