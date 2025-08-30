Díaz batea dos jonrones, Laureano uno y los Padres vencen 12-3 a los Mellizos

Elías Díaz conectó dos jonrones y los Padres de San Diego vencieron el sábado 12-3 a los Mellizos de Minnesota.

Ramón Laureano también jonroneó para San Diego, que anotó 11 carreras contra los relevistas de Minnesota.

Manny Machado tuvo dos hits para superar los 1,000 con los Padres. Tuvo un sencillo productor en la séptima entrada de siete carreras de los Padres que le dio a los Padres una ventaja de 10-3.

Byron Buxton jonroneó y James Outman y Trevor Larnach tuvieron dos hits cada uno para los Mellizos.

El relevista Adrián Morejón (11-4) lanzó una sexta entrada en blanco para llevarse la victoria de los Padres, que comenzaron el día dos juegos detrás de los Dodgers en el primer lugar en el Oeste de la Liga Americana y dos juegos detrás de los Cachorros por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional.

El abridor de los Mellizos, Taj Bradley, permitió solo una carrera y un hit en cinco entradas, y el jonrón de dos carreras de Buxton ante Nick Pivetta le dio a Minnesota una ventaja de 3-1 después de cinco.

Pero el relevista Mick Abel (2-4), una de las adquisiciones clave de los Mellizos en su ráfaga de cambios en el día de la fecha límite, rápidamente devolvió esa ventaja cuando los Padres usaron tres hits, una base por bolas y un error para anotar dos veces en el sexto para empatar el marcador.

Abel luego permitió cuatro sencillos consecutivos para comenzar la séptima antes de ser retirado. Los Padres anotaron siete carreras en la entrada, coronadas por el segundo jonrón de Díaz de la noche.

Laureano conectó un jonrón de dos carreras en el octavo.