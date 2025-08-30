Designan a Rafael Salazar Presidente de Honor en Ceremonial Exaltación de Inmortales del Deportes SC

El Ing. Rafael Salazar, Administrador General de la EGEHID, ha sido escogido como “Presidente de Honor” del próximo Ceremonial de Exaltación de los Inmortales del Deportes de San Cristóbal, evento que se llevará a cabo el domingo dos del próximo mes de noviembre, a partir de las 10:00 AM, en el Auditorio Menor del Instituto Politécnico Loyola.

La información fue suministrada por el Presidente del Comité Permanente del Altar de los Inmortales, periodista José Tejeda, quien dijo que la elección fue hecha a unanimidad.

Tejeda expresó que al comunicarle la decisión al Ing. Salazar, éste le manifestó que tal designación era una distinción que se le hacía a su persona, la que aceptaba con toda humildad y sentido de compromiso.

Tejeda comunicó, además, que para el Altar es un gran honor que el próximo ceremonial sea presidido por el Ing. Salazar, habidas cuentas su trayectoria en el ámbito clubistico y deportivo de San Cristóbal, así como sus grandes aportes al desarrollo local, desde las distintas posiciones públicas que ha ocupado a lo largo de su ejercicio profesional.

Sostuvo también que en los próximos días se dará a conocer la personalidad a quien se le dedicará el Ceremonial, así como el abanderado de honor que lo encabezará. Dijo que desde ya se están haciendo los arreglos de lugar para realizar un majestuoso evento, como lo merecen nuestros inmortales del deporte.

En el Comité Permanente del Altar acompañan a José Tejeda, Mariel Belliard como Tesorero, Nelson Medina Nina como Secretario General. Como miembros están los periodistas José Pimentel Muñoz y Ángel Sánchez; el Ing. Alejandro Brioso, el historiador Tomas Espinal, el Ing. Sergio Ledesma, el Ing. Osiris Guzmán, ex presidente de la UDESANCRIS y de FEDOFUTBOL respectivamente; la Dra. Rosalba Pérez y el señor Dionis Montas. Son miembros de honor el Dr. Domingo Rojas Pereyra y la inmortal Corsiris Rodríguez.