Cuadrangular de Kyle Manzardo ayuda Guardianes a vencer Seattle

Kyle Manzardo conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, Gavin Williams ponchó a ocho en siete entradas y los Guardianes de Cleveland vencieron el sábado 4-3 a los Marineros de Seattle.

Los Guardianes han ganado los primeros dos juegos de la serie para acercarse a tres juegos de Seattle, que ocupa la tercera y última posición de comodín de la Liga Americana. Los Marineros han perdido siete seguidos como visitantes y tienen marca de 5-11 en general desde el 13 de agosto.

Julio Rodríguez conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada contra Hunter Gaddis para recortar la ventaja de Cleveland a 4-3, pero Cade Smith entró y retiró a los cuatro bateadores que enfrentó para su noveno salvamento.

Williams (9-5) dispersó cuatro hits y permitió una carrera, con un jonrón de Jorge Polanco en la séptima, para ganar por sexta vez en ocho decisiones en casa esta temporada.

El jonrón de dos carreras de Manzardo ante el abridor de los Marineros Logan Gilbert (4-6) extendió la ventaja de los Guardianes a 3-0. Steven Kwan restauró la ventaja de tres carreras en la parte baja de la séptima con un sencillo productor.

Bo Naylor abrió el marcador en el cuarto con un sencillo productor que anotó José Ramírez.

El receptor de los Marineros, Cal Raleigh, líder de la MLB con 50 jonrones, se fue de 4-0 con tres ponches.