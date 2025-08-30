Chourio y Yelich conectan jonrones consecutivos en la novena y Cerveceros vencen a Azulejos

El venezolano Jackson Chourio y Christian Yelich conectaron jonrones consecutivos en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el sábado 4-1 a los Azulejos de Toronto.

Milwaukee (85-52) tiene el mejor récord en las mayores.

De vuelta en la alineación después de perderse 28 juegos debido a una distensión en el tendón de la corva derecha, Chourio desempató el juego 1-1 con un batazo al jardín derecho frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman. Este fue l 18mo cuadrangular de Chourio.

Yelich conectó un batazo al jardín izquierdo en el siguiente lanzamiento de Hoffman para su 27mo vuelacercas.

Hoffman (8-6) ha permitido 14 jonrones esta temporada, empatado como el mayor número permitido por cualquier relevista de las grandes ligas.

Aaron Ashby (3-1) consiguió un out para llevarse la victoria, y Abner Uribe terminó para su cuarto salvamento en seis oportunidades.

Vladimir Guerrero Jr. de Toronto impulsó la primera carrera del juego con un elevado de sacrificio en la sexta entrada.

Los Cerveceros empataron en la séptima. Yelich abrió con un doble, poniendo fin a una racha de nueve outs consecutivos por parte de Kevin Gausman de Toronto. Yelich avanzó con un rodado y anotó con un elevado de Sal Frelick entre el montículo y la primera base.