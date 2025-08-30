Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Bobby Witt Jr. decide victoria de KC con jonrón en el octavo y Estévez salva el 36

Bobby Witt Jr. descansa luego de estafarse la setgunda almohadilla.

Kansas City, EU

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para que los Reales de Kansas City vencieran el sábado 3-1 a los Tigres de Detroit.

Después de que el bateador emergente Tyler Tolbert recibió una base por bolas de siete lanzamientos de Tyler Holton (5-4), Witt conectó su 20mo jonrón, un batazo de 427 pies al jardín central. Witt, quien conectó un sencillo antes, extendió su racha de hits a 18 juegos.

Lucas Erceg (6-3) ponchó a uno en una octava entrada de 1-2-3 antes de que Carlos Estévez evitara el doble de Riley Greene con un out para su 36to salvamento.

Los Tigres se adelantaron 1-0 en el tercero con un sencillo de Gleyber Torres con dos outs. Detroit tiene marca de 55-17 cuando anota primero.

Maikel García empató en el cuarto con su 15to jonrón.

Haciendo su debut con los Reales, Stephen Kolek lanzó seis entradas y permitió una carrera y cuatro hits, y ponchó a tres.

Con la derrota de Seattle por 4-3 ante Cleveland, Kansas City se colocó a dos juegos de los Marineros por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

