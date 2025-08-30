Bobby Witt Jr. decide victoria de KC con jonrón en el octavo y Estévez salva el 36

Bobby Witt Jr. conectó un jonrón de dos carreras en la octava entrada para que los Reales de Kansas City vencieran el sábado 3-1 a los Tigres de Detroit.

Después de que el bateador emergente Tyler Tolbert recibió una base por bolas de siete lanzamientos de Tyler Holton (5-4), Witt conectó su 20mo jonrón, un batazo de 427 pies al jardín central. Witt, quien conectó un sencillo antes, extendió su racha de hits a 18 juegos.

Lucas Erceg (6-3) ponchó a uno en una octava entrada de 1-2-3 antes de que Carlos Estévez evitara el doble de Riley Greene con un out para su 36to salvamento.

Los Tigres se adelantaron 1-0 en el tercero con un sencillo de Gleyber Torres con dos outs. Detroit tiene marca de 55-17 cuando anota primero.

Maikel García empató en el cuarto con su 15to jonrón.

Haciendo su debut con los Reales, Stephen Kolek lanzó seis entradas y permitió una carrera y cuatro hits, y ponchó a tres.

Con la derrota de Seattle por 4-3 ante Cleveland, Kansas City se colocó a dos juegos de los Marineros por el último puesto de comodín de la Liga Americana.