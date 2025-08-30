Aaron Judge da su HR 42, Bellinger rompe empate en 11mo y Yankees triunfan

Aaron Judge conectó su 42do jonrón, Cody Bellinger conectó un sencillo que rompió el empate en una undécima entrada de tres carreras y los Yanquis de Nueva York extendieron su racha de victorias a siete juegos, la más alta de la temporada, al vencer el sábado 5-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Bellinger le dio a los Yanquis una ventaja de 3-2 con un out en el 11mo cuando conectó un sencillo al jardín izquierdo contra Tyler Alexander (4-13) después de que Judge recibió una base por bolas intencional. Jazz Chisholm Jr. siguió con un doble productor. Después de que Bellinger fuera expulsado por el primera base Lenyn Sosa tratando de anotar en un roletazo de Austin Wells, Anthony Volpe conectó un doble en otra carrera para poner el 5-2.

Wells también jonroneó para los Yankees, que se colocaron a dos juegos del primer lugar Toronto en el Este de la Liga Americana por primera vez desde el receso del Juego de Estrellas. Nueva York ha ganado nueve partidos consecutivos como visitante por primera vez desde principios de la temporada de 1998.

Cam Schlittler lanzó seis entradas brillantes y David Bednar (5-5) se llevó la victoria en relevo. Camilo Doval lanzó alrededor de un rodado productor de Will Robertson en el 11mo para su 16to salvamento esta temporada y el primero con los Yankees. Sus primeros 15 llegaron con San Francisco.

Judge le dio a los fanáticos de los Yankees presentes algo para celebrar en el cuarto cuando puso a Nueva York arriba 1-0 con un batazo al jardín central.