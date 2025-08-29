Venezuela se corona campeón Torneo Panamericano de Béisbol U-12

El representativo de Venezuela se proclamó campeón de la edición número 13 del Torneo Panamericano de Béisbol Infantil (11-12 años) al derrotar 3-2 a la República Dominicana, justa que tuvo especial dedicatoria a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía.

Es la tercera ocasión que los venezolanos conquistan este torneo. La primera ocasión sucedió en 2016 y la segunda en 2018.

El Jugador Más Valioso fue Josber Solorzano, al lanzar seis entradas, cuatro hits, dos carreras y ocho ponches.

Cabe destacar que a pesar del revés, República Dominicana lanzó un no-hitter a Venezuela. Las tres carreras anotadas por los contrarios fueron producto por igual cantidad de errores.

La entrega del trofeo a los campeones estuvo presidida por el doctor Salvador Ramos, presidente del Comité Organizador del torneo y director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi), así como por Luis Mercedes, director general del certamen que reunió a jugadores de 12 países.

“Felicitar al equipo de Venezuela por tan buen partido que registró ante República Dominicana. Pero lo más destacable de este partido es la forma con como Venezuela ganó, mediante un no-hitter que a ellos mismo República Dominicana le lanzó”, dijo Mercedes.

El encuentro se celebró en los terrenos de la Liga Deportiva Mercedes, ubicado en el ensanche La Fe ante la presencia de una buena cantidad de público y que fue transmitido por Coral 39, del empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín).

El torneo contó con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, así como del Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), que dirige el ingeniero Kelvin Cruz; Junior Noboa, Comisionado Nacional de Béisbol de la República Dominicana, y de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi).

El lanzador derrotado fue Derek Solimán, quien lanzó tres episodios de dos carreras (ambas sucias) tras enfrentarse a 11 bateadores.

Las dos carreras de Dominicana fueron producidas por Juan Hernández, quien disparó cuadrangular solitario, y Luis Parra por un doble.

El encuentro por el tercer lugar fue ganado por Colombia con marcador de 8-2 sobre Estados Unidos. El lanzador ganador fue Juan López, mientras que el derrotado fue Luis Núñez.

Además de Venezuela, República Dominicana, Colombia y Estados Unidos, también participaron en el Torneo Panamericano de Béisbol Infantil, Aruba, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá y Puerto Rico.