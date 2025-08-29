Paul Skenes vuelve a dominar y los Piratas superan a los Medias Rojas

Paul Skenes lanzó seis sólidas entradas y Tommy Pham y Andrew McCutchen conectaron dobles consecutivos después de que los Piratas persiguieron al fenómeno de los Medias Rojas Payton Tolle en su debut en las Grandes Ligas, llevando a Pittsburgh a una victoria por 4-2 el viernes por la noche.

Skenes (9-9) permitió una carrera limpia, siete hits y una base por bolas, ponchando a seis en seis entradas. Dennis Santana lanzó la novena para conseguir su undécimo salvamento y dar a los Piratas, últimos en la clasificación, su séptima victoria en nueve juegos.

Llamado más temprano ese mismo día tras la liberación de Walker Buehler , el lanzador ganador de la Serie Mundial, Tolle ligó solo un hit en cinco entradas y fue relevado tras permitir sencillos consecutivos con un out en la sexta. Tras estrecharle la mano al mánager Alex Cora en el montículo, Tolle se marchó entre una ovación de pie, mirando al cielo al salir del campo.

Pham siguió con una línea contra Greg Weissert (6-5) que pasó por encima de la cabeza del jardinero central, empatando el juego 2-2 y privando a Tolle de la victoria. McCutchen, quien conectó tres hits en el juego, conectó un doblete para dar a los Piratas una ventaja de 3-2.

Romy González conectó tres hits para Boston y Roman Anthony dos, incluyendo un jonrón solitario . Los Medias Rojas habían ganado cuatro juegos seguidos y siete de sus últimos ocho.