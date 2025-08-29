Medias Rojas dejan libre a Walker Buehler, suben al prospecto Payton Tolle

Como parte de una serie de movimientos realizados el viernes, que incluyó el ascenso del cotizado prospecto de pitcheo, Payton Tolle, para hacer su debut en MLB, los Medias Rojas dejaron libre a Walker Buehler, quien llegó al club como agente libre durante el invierno pasado.

Boston también subió al infielder/jardinero Nick Sogard desde Triple-A Worcester y envió al venezolano Jhostynxon García a Worcester.

Buehler, de 31 años, quien ha sido dos veces convocado al Juego de Estrellas y es campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, firmó un pacto de un año y US$21.05 millones con los Medias Rojas para la campaña del 2025, más una opción mutua para el 2026. Sin embargo, el derecho nunca pudo superar los altibajos que lo llevaron a registrar récord de 7-7 con efectividad de 5.45 en 23 juegos, incluyendo 22 aperturas.

Buehler iba rumbo a sus peores registros de por vida en ponches por cada nueve entradas (6.7) y promedio de ponches por cada base por bolas (1.53), y recientemente había sido trasladado al bullpen.