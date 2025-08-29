Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Béisbol

lidom

Leones del Escogido comenzarán entrenamientos el 25 de septiembre

Imagen de una de las prácticas de los Leones del Escogido previo a la temporada pasada.

Santo Domingo

Los Leones del Escogido, iniciarán su preparación oficial para la temporada 2025-26 de la LIDOM el jueves 25 de septiembre, en la academia de los Yankees de Nueva York ubicada en Boca Chica.

La primera práctica escarlata comenzará a las 9:00 de la mañana, según confirmó el departamento de Operaciones de Béisbol de los 17 veces campeones nacionales, que encabeza el gerente general Carlos Peña.

Para la apertura de los entrenamientos, el Escogido convoca a todos los miembros de su reserva nativa y extenderá la invitación a los jugadores que el equipo seleccione en el Sorteo de Novatos 2025, el cual se realizará el 10 de septiembre.

Tras ganar la corona en la temporada 2024-25, los Leones regresarán con un roster fortalecido, que incluirá piezas adquiridas en el receso de campaña.

Desde que culminó la Serie del Caribe, los Leones han conseguido por medio a intercambios y fichajes en la agencia libre a los jugadores: Alexander Canario (OF), José Devers (SS), Víctor Robles (OF), Génesis Cabrera (PZ), Héctor Pérez (PD), Luis Santos (PD) y a Fernando Abad (PZ).

El club también renovó a: Junior Lake (OF), Yamaico Navarro (1B), Zoilo Almonte (OF), Rodolfo Martínez (PD), Keury Mella (PD) y Orlando Calixte (3B).

La defensa de la corona escogidista comenzará el miércoles 15 de octubre, cuando enfrenten como visitantes a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Al día siguiente, los melenudos tendrán su primer partido en casa frente a las Estrellas Orientales.

