Freddy Peralta lanza seis en blanco y es el primero en llegar a 16 victorias

Freddy Peralta lanzó seis entradas sin permitir carreras para su 16ta victoria, líder en las Grandes Ligas, Andruw Monasterio conectó un jonrón solitario y los Cerveceros de Milwaukee vencieron el viernes 7-2 a los Azulejos de Toronto en el primer juego de una serie que enfrentó a los mejores equipos de las ligas Nacional y Americana.

Peralta (16-5) permitió un hit, un doblete de Alejandro Kirk con dos outs en la segunda entrada. Ponchó a ocho y dio una base por bolas. El lanzador derecho tuvo marca de 4-0 y efectividad de 0.32 en cinco aperturas en agosto.

Andrew Vaughn tuvo tres hits e impulsó dos carreras para los Cerveceros, que tienen marca de 20-8 en agosto con dos juegos restantes este mes.

En su segunda apertura con los Blue Jays, Shane Bieber (1-1) permitió dos carreras y cinco hits en cinco entradas y un tercio. No concedió bases por bolas y ponchó a seis.

Monasterio conectó un jonrón contra Bieber para comenzar la sexta, su cuarta. Brice Turang conectó un sencillo y William Contreras elevó el out antes de que Brendon Little entrara para enfrentar a Christian Yelich, quien recibió base por bolas. Vaughn siguió con un sencillo productor y Little salió tras ponchar a Sal Frelick.

Caleb Durbin saludó a Louis Varland con un sencillo productor e Isaac Collins coronó la entrada de cinco carreras con un doble de dos carreras.

El jardinero de los Blue Jays, Daulton Varsho, salió en la séptima entrada tras ser golpeado en la mano derecha por un lanzamiento de 97 mph de Aaron Ashby. Myles Straw corrió por Varsho.

Davis Schneider conectó un sencillo de dos carreras ante Ashby, pero Andrés Giménez lo siguió con un roletazo para doble play que puso fin a la entrada.