Elevado de sacrificio de Bohm en la 8va lleva a Schwarber y Filis a triunfo ante Bravos

Kyle Schwarber anotó la carrera de la ventaja en la octava entrada con un elevado de sacrificio de Alec Bohm y los Filis de Filadelfia, líderes del Este de la Liga Nacional, derrotaron el viernes 2-1 a los Bravos de Atlanta.

Schwarber, quien el jueves se convirtió en el 21er pelotero en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego, bateó un sencillo con un out en el duelo del viernes.

Avanzó a tercera con un sencillo de Bryce Harper ante Dylan Lee (2-4) y anotó con un elevado de Bohm al jardín derecho ante Pierce Johnson.

Jhoan Durán lanzó una novena entrada perfecta para su octavo salvamento en nueve oportunidades desde que se unió a Filadelfia en la fecha límite de canjes. El dominicano consiguió el 24º rescate en 26 intentos en general esta temporada.

Orion Kerkering (7-4) lanzó una octava entrada sin permitir carreras después de que Matt Strahm y David Robertson no permitieron carreras en una entrada cada uno.

El abridor venezolano de los Filis, Ranger Suárez, igualó su máximo número de la temporada con diez hits permitidos, pero solo concedió una carrera, gracias en parte a tres dobles matanzas que pusieron fin a distintos innings.

Una noche después de convertirse en el cuarto jugador de los Filis en conectar cuatro jonrones en un juego, Schwarber fue retirado con un rodado, recibió una base por bolas y fue eliminado con un globo al campocorto antes de su hit en la octava entrada.

Lidera la Liga Nacional en jonrones (49) y carreras impulsadas (119) y recibió cánticos de los fanáticos, que pidieron su elección como el Jugador Más Valioso de la temporada.

Por los Bravos, el venezolano Ronald Acuña Jr. de 3-1. Los dominicanos Marcell Ozuna de 3-0, Vidal Bruján de 2-0.

Por los Filis, el venezolano Rafael Marchán de 3-0.