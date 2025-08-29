Condenan a más de un año a corredor vinculado al intérprete de Shohei Ohtani

Un corredor de apuestas del sur de California que aceptó miles de apuestas deportivas del exintérprete de la estrella del béisbol Shohei Ohtani fue sentenciado el viernes a poco más de un año de prisión.

Mathew Bowyer, de 50 años, se había declarado culpable hace un año de operar un negocio de apuestas ilegales, lavado de dinero y presentar una declaración de impuestos falsa. Fue sentenciado a 12 meses y un día de prisión.

Posteriormente, cumplirá dos años de libertado supervisada y se le ordenó pagar 1,6 millones de dólares en restitución de impuestos, que su abogado dijo que ya pagó.

“En resumen, estoy arrepentido. He tomado muchas malas decisiones en mi vida”, dijo Bowyer al tribunal antes de la sentencia, con la voz temblorosa.

Los fiscales federales querían que Bowyer fuera sentenciado a 15 meses de prisión por dirigir el esquema que colocó cientos de millones de dólares en apuestas y generó miles de dólares cada día. Dijeron que Bowyer podría haber enfrentado una sentencia más larga, pero no lo hizo debido a que cooperó con las autoridades.

El fiscal se negó a comentar después de la audiencia del viernes.

El juez de distrito de Estados Unidos John W. Holcomb dijo que la sentencia podría haber sido más larga, pero tanto el gobierno como el abogado de Bowyer buscaron reducciones.

Holcomb dijo que estaba impresionado por los recientes esfuerzos de Bowyer para ayudar a los adictos al juego y el abrumador apoyo mostrado por la familia y amigos de Bowyer, más de una docena de los cuales estaban en la sala del tribunal el viernes, pero dijo que sentía que era necesario algún tiempo en prisión debido al delito fiscal.

“A pesar de la mitigación significativa, hay consecuencias por cometer estos delitos”, dijo Holcomb.

Diane Bass, la abogada de Bowyer, quería que su cliente fuera eximido de tiempo en prisión por completo debido a su “aceptación extraordinaria de responsabilidad”. En una carta al tribunal, el padre de cinco hijos de San Juan Capistrano, California, dijo que comenzó a apostar como adolescente jugando al póker y en videojuegos, y que luego se salió de control.

“Es tan fácil apostar todo y caer en la desesperación”, escribió Bowyer. “Lo siento mucho y estoy avergonzado de haber facilitado tal toma de riesgos peligrosa”.

El caso contra Bowyer es parte de una investigación federal más amplia sobre apuestas deportivas ilegales que llevó al arresto del exintérprete de idioma japonés de Ohtani, Ippei Mizuhara, quien actualmente cumple una sentencia de casi cinco años por fraude bancario y fiscal después de robar casi 17 millones del jugador de los Dodgers de Los Ángeles.

Las autoridades dijeron que Bowyer dirigió un negocio de apuestas ilegales durante al menos cinco años en el sur de California y Las Vegas y aceptó apuestas de más de 700 apostadores, incluido Mizuhara, quien había trabajado durante mucho tiempo con Ohtani.

Mientras que las ganancias de Mizuhara totalizaron más de 142 millones de dólares, que depositó en su propia cuenta bancaria y no en la de Ohtani, sus apuestas perdedoras fueron alrededor de 183 millones, una pérdida neta de casi 41 millones. Los investigadores dijeron que Mizuhara apostó en deportes distintos al béisbol y que Ohtani fue una víctima en el caso.

Bowyer cooperó con los investigadores en el juicio contra Mizuhara y en un caso contra el jefe de un gran negocio de apuestas deportivas, escribieron los fiscales federales en documentos judiciales. Dijeron que su asistencia “significativa, oportuna y creíble” ayudó a las autoridades a obtener dos condenas separadas.

Desde entonces, Bowyer ha estado abordando su propia adicción al juego y ayudando a otros a superar la suya, escribió Bass en documentos judiciales. También ha reembolsado 1,6 millones en impuestos, dijo.

Operar un negocio de apuestas sin licencia es un delito federal. Las apuestas deportivas son ilegales en California, mientras que la mayoría de los estados y el Distrito de Columbia permiten alguna forma de ellas.

Los escándalos de apuestas deportivas han sido noticia en los últimos años, incluido uno que llevó a las Grandes Ligas a vetar un jugador de por vida el año pasado por primera vez desde que Pete Rose fue excluido en 1989.

La política de apuestas de la liga prohíbe a los jugadores y empleados del equipo apostar en béisbol, incluso legalmente. MLB también prohíbe apostar en otros deportes con corredores de apuestas ilegales o en el extranjero.

El año pasado, la liga prohibió al infielder de los Padres de San Diego, al venezolano Tucupita Marcano, y suspendió a otros cuatro jugadores por apostar en béisbol legalmente. Marcano se convirtió en el primer jugador activo en un siglo prohibido de por vida debido a las apuestas.